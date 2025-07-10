Reuters: ЕС хочет держать в секрете планы по отказу от газа РФ

Аксинья Кравченко

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Страны ЕС хотят, чтобы Брюссель не раскрывал планы по отказу от энергоресурсов РФ
© РИА Новости

В агентстве напомнили, что ЕК предложила законопроект о поэтапном отказе от российских энергоресурсов, в рамках которого члены Евросоюза должны разработать национальные планы, устанавливающие меры и сроки реализации данного процесса.

«Эти документы должны подчиняться правилам профессиональной тайны и не разглашаться без согласия соответствующего государства-члена объединения», — говорится в документе.

В тексте указывается, что планы стран должны «описывать предполагаемые меры на национальном или региональном уровне по снижению спроса, стимулированию производства возобновляемых источников энергии и обеспечению альтернативных поставок, а также возможные технические, договорные или нормативные барьеры, которые могут усложнить процесс диверсификации».

По данным Reuters, дипломаты стран ЕС обсудят документ на следующей неделе.