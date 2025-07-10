Страны ЕС хотят, чтобы Брюссель не раскрывал планы по отказу от энергоресурсов РФ

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В агентстве напомнили, что ЕК предложила законопроект о поэтапном отказе от российских энергоресурсов, в рамках которого члены Евросоюза должны разработать национальные планы, устанавливающие меры и сроки реализации данного процесса.

«Эти документы должны подчиняться правилам профессиональной тайны и не разглашаться без согласия соответствующего государства-члена объединения», — говорится в документе.

В тексте указывается, что планы стран должны «описывать предполагаемые меры на национальном или региональном уровне по снижению спроса, стимулированию производства возобновляемых источников энергии и обеспечению альтернативных поставок, а также возможные технические, договорные или нормативные барьеры, которые могут усложнить процесс диверсификации».

По данным Reuters, дипломаты стран ЕС обсудят документ на следующей неделе.