Международные резервы РФ обновили исторический максимум

На 4 июля 2025 года международные резервы Российской Федерации достигли отметки в 690,6 миллиарда долларов США, что является абсолютным рекордом. Информацию об этом сообщили в Центральном банке России.

За минувшую неделю накопленный объем резервов увеличился на 2,9 миллиарда долларов, что эквивалентно подъему на 0,4 %. В Центробанке такое развитие событий объяснили благоприятной переоценкой активов, находящихся в резервных фондах.

Международные резервы – это высоколиквидные зарубежные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства. Они состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования (СДР), резервной доли в Международном валютном фонде и золота в монетарной форме.

Прошлый пиковый показатель был зарегистрирован 27 июня текущего года, когда он достиг 687,7 миллиарда долларов. До этого регулятор сообщал о приросте резервов приблизительно на 8,4 миллиарда долларов за июнь.

Увеличение в июне составило 1,23 %. Годом ранее объем резервов оценивался примерно в 593,5 миллиарда долларов. В то же время, нынешние темпы роста уступают предельным значениям, зафиксированным в середине апреля.