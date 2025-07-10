Турция намерена повысить товарооборот с Россией до $100 млрд

Власти Турции намерены в короткие сроки повысить товарооборот с Россией до $100 млрд. С соответствующим заявлением выступил глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Фуат Октай.

В ходе встречи с российским коллегой Леонидом Слуцким в Анкаре Октай заявил, что одной из тем обсуждения стали экономические отношения между двумя странами.

«Мы рассчитываем довести наш товарооборот до $100 млрд в краткие сроки», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва рада всем странам, настроенным на диалог и сотрудничество.