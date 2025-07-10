Мировому рынку газа спрогнозировали «золотой век»

Мировой спрос на газ в 2025 году с большой долей вероятности вырастет сильнее ожиданий, подобная динамика, скорее всего, сохранится и в долгосрочной перспективе. Об этом заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мухаммед Хамель, его слова приводит ТАСС.

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Он также считает, что «золотой век» этого вида топлива на долгие годы еще впереди.

«В нашем газовом отчете, очень вероятно, рост по газу будет значительно выше, чем в предыдущем», — подчеркнул Хамель в ходе выступления на семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Положительная динамика мирового спроса на газ фиксируется не первый год, отметил генсек ФСЭГ. Так, по итогам 2024-го показатель вырос до рекордной отметки. В результате на газ пришлось до 35 процентов прироста глобального спроса на первичную энергию.

В этом нет ничего удивительного, пояснил Хамель, так как газ является одним из самых востребованных видов «переходного» топлива в контексте зеленого энергоперехода.

«Это (рост мирового спроса на газ — прим. «Ленты.ру») — абсолютно нормально и естественно», — заключил он.

Ранее о заметном росте мирового потребления газа заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его данным, в январе-мае 2025 года показатель увеличился на 20 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2024-го. Подобная динамика, считает руководитель энергохолдинга, сохранится в долгосрочной перспективе. К 2050 году глобальный спрос на этот вид топлива вырастет на треть к нынешнему уровню, полагает Миллер.