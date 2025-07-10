Тарифы США против Бразилии оставят американцев без кофе

Президент США Дональд Трамп планирует ввести 50% тарифы на импорт товаров из Бразилии, пишет Bloomberg. Эти меры рассматриваются не с экономической, а с политической точки зрения: Трамп намерен таким образом наказать Бразилию за, по его мнению, «неправильное политическое поведение». Эксперты отмечают, что его последние победы и отсутствие заметных негативных последствий от предыдущих тарифов усилили позиции президента.

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Под угрозой оказалась вся бразильская продукция, хотя всего три месяца назад США установили для страны общий тариф на уровне 10%. Теперь Бразилия выделена отдельно – для нее предлагается 50-процентная ставка, несмотря на то, что торговый баланс между странами давно в пользу США, а не Бразилии. По логике предыдущих решений, именно Бразилия должна была бы вводить ответные пошлины, однако ситуация развивается иначе.

Введение высоких тарифов на «любые и все бразильские продукты» может вызвать инфляционный скачок в США. Бразилия является крупнейшим поставщиком кофе, обеспечивая 35% всего объема арабики, импортируемого в страну. Как отмечает издание, это товар, без которого многие американцы представить свою жизнь не могут.

На рынке уже наблюдается лихорадочная активность: чтобы избежать новых пошлин, импортёры спешат доставить грузы на Гавайи и в Пуэрто-Рико до вступления тарифов в силу. Аналитики считают, что конфликт может затянуться, так как Бразилии будет сложно выполнить требования Трампа.