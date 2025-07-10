Силуанов сообщил о подготовке проекта бюджета на три года

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета на предстоящие три года уделит особое внимание пропорции расходов между тремя основными приоритетами.

Речь идет о решении задач специальной военной операции, развитии экономики и социальной поддержке жителей страны, пояснил глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщает РИА Новости, ведомство уже приступило к новому бюджетному циклу и будет рассматривать пропорцию между направлениями расходов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что значительные оборонные расходы оказались одной из причин высокой инфляции в стране, и правительство думает об их возможном сокращении.