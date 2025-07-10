Фон дер Ляйен призвала не считать Евросоюз наивным

Европейский союз не наивен и знает, что отношения с США уже не смогут стать такими, какими они были прежде. Об этом заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало «Прайм».

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Поэтому, как пояснила она, Брюссель активно укрепляет и диверсифицирует свои торговые отношения. В связи с этим фон дер Ляйен напомнила, что лишь 20 процентов торговли Евросоюза приходится на США. Остальные 80 процентов — на другие страны. ЕС уже успел подписать соглашения о свободной торговле с 76 государствами.

Впрочем, США остаются важнейшим торговым и инвестиционным партнером Европейского союза. Экспорт на рынок Соединенных Штатов обеспечивает ЕС три процента ВВП. Кроме того, от сотрудничества этих двух игроков зависит судьба миллионов рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Ранее председатель Европейской комиссии заявила, что слабо верит в успех переговоров о пошлинах с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим ЕС уже готовит ответные тарифные меры.