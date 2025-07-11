Экономист объяснил ускорение годовой инфляции до 9,45%

Экономист Лазарь Бадалов прокомментировал заявление Минэкономразвития РФ об ускорении годовой инфляции до 9,45 процента. По его словам, влияние инфляции на около 700 позиций товаров и услуг включает продовольственные, непродовольственные и тарифы ЖКХ.

Такие повышения — немонетарные факторы издержек, обычно разовые, но их волновое влияние может накапливаться. Рост тарифов увеличивает расходы домашних хозяйств и снижает их реальные доходы, уточнил эксперт.

Бадалов подчеркнул, что экономическая политика зависит не только от Центробанка, но и от Минфина, налоговой службы и Минэкономразвития. Рост тарифов и сборов — не монетарные факторы, на которые ключевая ставка не влияет.

— Мы должны понимать, что здесь Центробанк со своими монетарными, то есть денежными инструментами практически бессилен, — объяснил экономист.

Поэтому все ведомства должны работать вместе. Он отметил, что такие немонетарные факторы часто повторяются и в совокупности существенно влияют на инфляцию за год, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов не окажет влияния на экономику страны, ЦБ должен предпринять более решительные шаги. Греф добавил, что текущая реальная ставка составляет 15–16 процентов, и подчеркнул, что экономика испытывает «беспрецедентное давление».

На июльском заседании Центробанк может рассмотреть возможность более значительного изменения ключевой ставки по сравнению с июньским решением, при условии замедления инфляции. Решение будет зависеть от уверенности ЦБ в том, что инфляция следует траектории, обеспечивающей ее возвращение к уровню четырех процентов в 2026 году.

19 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину проявить «немного любви» к отечественной экономике и не доходить до крайностей в вопросе управления инфляцией. Министр отметил, что регулятору следует найти какие-то промежуточные решения, которые позволят удержать цены в стране на одном уровне.