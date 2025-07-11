Кириенко: Россия направит более 100 млн рублей на поддержку НКО в Абхазии

Конкурс на реализацию проектов в рамках поддержки некоммерческих организаций (НКО) Абхазии стартует с 1 августа, на эти цели предусмотрены 115 млн рублей.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень важный проект поддержки НКО. В этом году 115 млн рублей готовы направить на социальные проекты, проекты развития, которые могут получать обычные граждане - некоммерческие организации", - сказал Кириенко.

По его словам, это средства из фонда президентских грантов, плюс дополнительное внебюджетное финансирование. С 1 августа можно будет подавать заявки, и в скором времени будет проведена программа обучения для всех желающих подать такую заявку.

Кириенко отметил, что есть целый ряд очень интересных проектов.