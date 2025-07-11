Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $116 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

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По данным на 0:20 мск, биткоин преодолел отметку $116 тыс. и достиг рекордных $116,173 тыс. (+4,5%).

По состоянию на 0:26 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $115,9 тыс. (+4,3%).

Предыдущий исторический максимум был достигнут 10 июля в 20:10 мск. Стоимость биткоина увеличилась на 3,5% и превысила отметку в $113 тысяч.

3 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

До этого БКС запустил линейку из семи структурных продуктов с базовыми активами, доходность которых привязана к стоимости биткоина и эфира. Они уже доступны квалифицированным инвесторам в приложении «БКС Мир инвестиций».