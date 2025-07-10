Индекс Shanghai Composite достиг максимума с начала 2022 года

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 0,48%, до 3 509,68 пункта, свидетельствуют данные фондовой площадки. Ранее этот показатель закрывался выше уровня 3 500 в январе 2022 года.

Индекс SSE 50 ("голубые фишки") увеличился на 0,62%, до 2756,93 пункта. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market 50 снизился на 0,32%, до 979,99 пункта.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component закрылся ростом 0,47%, на отметке 10 631,13 пункта. Индекс площадки ChiNext, отслеживающий динамику акций быстрорастущих предприятий по аналогии с NASDAQ, вырос на 0,22%, закрывшись на отметке 2189,58 пункта.

Индекс CSI 300, отражающий динамику акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,47%, до 4 010,02 пункта.

Лидерами роста стали акции компаний в сферах недвижимости и редкоземельных металлов, в то время как ценные бумаги компаний в сферах игровой индустрии, электроники и ВПК упали в цене.

Биржевые индексы продемонстрировали рост на фоне оптимистичных прогнозов властей по поводу экономического развития страны. Ранее глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе сказал на пресс-конференции по выполнению 14-го пятилетнего плана (2021-2025), что ВВП Китая в текущем году составит около 140 трлн юаней (порядка $19,5 трлн). Власти ожидают, что за 14-ю пятилетку прирост экономики превысит 35 трлн юаней ($4,89 трлн). Кроме того, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил на заседании своего кабинета министров в Белом доме, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.