Назван главный виновник резкого подорожания кофе

В резком подорожании кофе прежде всего виноваты хедж-фонды, которые создали «невероятную волатильность и неопределенность на рынке». Об этом в интервью Financial Times заявил глава итальянской Lavazza Group Джузеппе Лавацца.

По его словам, крупные инвестиционные фонды подняли цены «до абсолютно неприемлемого для отрасли и потребителя уровня». При этом Лавацца признал, что причина этого отчасти заключается в плохом урожае, однако «хедж-фонды действительно изменили ситуацию».

«Рынок кофе — большой, а рынок фьючерсов — маленький. Таким образом, имея небольшую сумму денег, вы можете вызвать огромное цунами. Это не такой уж большой риск, но если они выиграют гонку, то могут заработать много денег», — отметил он.

Также Лавацца добавил, что высокие цены привели к тому, что за последние два года потребление кофе в мире снизилось на 3,5%.