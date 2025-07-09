В России за неделю ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в России за неделю, с 1 по 7 июля, ускорилась с 9,39 до 9,45%. Об этом сообщило Министерство экономического развития РФ в обзоре о текущей ситуации в экономике.

Заявляется, что на неделе инфляция составила 0,79%, при этом цены на продовольственные товары снизились на 0,05%.

Уточняется, что продолжила дешеветь плодоовощная продукция, а на остальные продукты цены практически не изменились.

«В сегменте непродовольственные товаров цены снизились. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 6,11%, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года)», – говорится в обзоре.

В Минэкономразвития уточнили, что за исключением жилищно-коммунальных услуг цена на потребительском рынке за отчетную неделю не изменились.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли вместе с торговыми сетями предложили установить «вилку» цен на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов.