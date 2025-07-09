Британии грозит резкий рост расходов на обслуживание госдолга

Великобритании грозит резкий рост расходов на обслуживание государственного долга, говорится в отчете Управления бюджетной ответственности (OBR).

Отмечается, что пенсионные фонды стали покупать менее значительные объёмы гособлигаций, что рискует ухудшить перспективы государственных финансов.

В ООН ранее заявили, что самый большой госдолг на человека в 2024 году был в Сингапуре и США.

Также сообщалось, что глава департамента коммуникаций МВФ Джули Козак посоветовала США сокращать дефицит бюджета для снижения госдолга.