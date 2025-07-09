Энергетики спрогнозировали цены на бензин в России

Сегодня в России не наблюдается дефицита топлива, а рост цен на бензин и дизель находится в пределах инфляции. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов потребовал не допустить резкого роста цен на бензин летом и осенью. «Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок», — заявил он. Новак попросил своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонта, не допускать покупки горючего производителями друг у друга, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов. Пикин назвал цены на бензин в России стабильными.

«Все весьма стабильно. Дефицита не наблюдается, товарные запасы находятся в норме. Ошибки, которые были допущены в прошлом году, были исправлены. Слова Новака — больше назидание, что нужно сохранять то, что есть сейчас, в том же режиме. Главный индикатор этой темы — дефицитность, которую мы не наблюдаем, и темп роста цен на бензин и дизель, который находится в пределах инфляции (а это главное для потребителя). Что касается внутренних котировок, они не связаны с внешними процессами, за исключением тех случаев, когда идет излишний объем экспорта ресурсов, чего сейчас тоже не наблюдается, потому что нет каких-то суперцен на внешнем рынке. В этом году даже объем демпфера очень сильно снизился по отношению к тому, что было раньше», — сказал Пикин.

Ранее глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что цены на дизельное топливо в России в настоящее время находятся на нормальном уровне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».