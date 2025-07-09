Украина хочет получить миллиарды евро от ЕС до конца года

Украина планирует до конца года получить около 20 млрд евро от Евросоюза в качестве помощи. Об этом сообщило министерство финансов Украины.

«До конца года правительство Украины планирует получить от ЕС еще 20,1 млрд евро бюджетной поддержки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве, бюджетная поддержка от Евросоюза Украине за три года достигла 52,5 млрд евро.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в британском парламенте заявил, что европейцы «никогда не оставят Украину», и созданная «коалиция желающих» является к этому сигналом.

Макрон подчеркнул, что всякий раз, когда Россия продвигается на Украине, то угроза якобы приближается к Европе. Он также отметил, что Европа не примет теории о том, что более сильный — прав.