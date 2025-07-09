Российский фондовый рынок упал перед угрозой санкций

В первой половине дня российский фондовый рынок снижается до минимума за последний месяц на фоне непривычно резкой критики президентом США Дональдом Трампом российского руководства. Индекс Мосбиржи опускался до 2706 пунктов, за последние три месяца на этом уровне он находился дважды, свидетельствуют данные площадки.

Накануне Трамп заявил, что рассматривает жесткие санкции против России, однако не стал говорить, что именно будет сделано, пообещав сюрприз. Он вновь возмутился тем, что, по его мнению, Москва не намерена останавливать боевые действия и не идет на переговоры о мире, а все обещания ничего не значат.

Отдельно глава Белого дома раскритиковал президента России Владимира Путина, объяснив, почему разочаровался в нем.

«Он [Путин] всегда очень любезен, но в итоге это бессмысленно», — подчеркнул Трамп.

В начале года российский фондовый рынок взлетел на фоне заявлений Трампа о готовности налаживать отношения с Россией. Переговоры делегаций двух стран настолько обнадежили инвесторов, что индекс Мосбиржи поднимался выше 3350 пунктов. Однако с того момента из-за охлаждения отношений российские бумаги перешли к падению.