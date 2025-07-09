Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России

Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС .

Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.