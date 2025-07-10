Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей

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Официальный курс доллара в России опустился ниже отметки 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей
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Руководство регулятора установило котировки американской валюты на уровне 77,9 рубля. На этом фоне курс доллара будет находиться в пятницу, 11 июля. Для сравнения, в четверг, 10 числа, котировки составляли 78,17 рубля. Таким образом, официальный курс доллара опустили на 27 копеек. Котировки европейской валюты, напротив, подняли примерно на 8 копеек — с 91,42 до 91,5 рубля. Курс китайского юаня, в свою очередь, понизили на 3 копейки — с 10,85 до 10,82 рубля.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля к доллару, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика в валютной паре будет наблюдаться недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, котировки американской валюты пробьют психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению рубля, отмечает она, во многом поспособствует снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, включая нефть.

Если этот прогноз сбудется, курс доллара вернется к оптимальному для отечественных поставщиков сырья уровню, полагает глава ВТБ Андрей Костин. При таком раскладе (при котировках 90-100 рублей за доллар) можно будет ожидать увеличения поступлений от продажи энергоресурсов в федеральный бюджет и снижения дефицита госказны. Нынешний же курс доллара он назвал вредным для российской экономики.