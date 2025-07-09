В Евросоюзе задумались о создании спецфонда для Украины

Власти Евросоюза задумались о создании специального фонда для Украины с 2028 года в размере 100 миллиардов евро. Он может стать частью следующего семилетнего бюджета объединения, который рассчитан на период 2028-2034 годов, пишет Bloomberg.

Источники агентства отмечают, что такой вариант стал обсуждаться на фоне отсутствия признаков окончания конфликта, продолжающегося почти 3,5 года.

Предложение по долгосрочному бюджету должно быть представлено в конце июля. Для создания фонда необходимо согласие стран-членов ЕС. Как отмечается в материале, этот шаг увеличит ответственность Европы за Украину на фоне подозрений о попытке США отойти в сторону.

В общей сложности Европе предоставила Киеву поддержку в размере почти 160 миллиардов евро с начала боевых действий. Таким образом, указанный размер фонда означает сокращение расходов в три раза (сумма в полтора раза меньше, а срок в два раза больше), если поддержка не будет проводиться по другим статьям или отдельными членами объединения.

Предполагается, что новый механизм финансирования в целом не отклонится от существующей модели, в рамках которой Еврокомиссия предоставляет помощь через гранты и дешевые кредиты, при этом для получения большей части выплат Киев должен проводить реформы, необходимые для вступления в ЕС.

Официально европейские чиновники не комментируют обсуждаемые варианты поддержки Украины. Тем не менее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подтвердил, блок по-прежнему оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется, и рассматривает различные способы реализации этой цели.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз собирается дефицит украинского бюджета в 19 миллиардов долларов на 2026 год, для чего рассматриваются несколько вариантов. В их числе — предоставление военной поддержки в виде внебюджетных грантов и дальнейшее использование замороженных российских активов.