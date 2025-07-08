Американский лидер Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус доллара как «мирового стандарта». Об этом он сказал журналистам на заседании своего кабинета.

«БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что Соединённые Штаты не собираются терять этот статус.

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС. Также он сообщил, что всерьёз рассматривает жёсткие санкции в отношении России.