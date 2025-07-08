Венгрия задумалась о замене российской нефти на поставки через Одессу

Крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL задумалась об альтернативах поставкам российской нефти по трубопроводу, из-за которых страна подвергается давлению со стороны Евросоюза. Лучшей из них выглядит восстановление нефтепровода из Одессы, чтобы получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье. Об этом рассказал старший вице-президент MOL по управлению цепочками поставок Сабольч Паль Сабо пишет Bloomberg.

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Топ-менеджер объяснил, что нефть может пойти в Броды, что неподалеку от украинско-польской границы, а там украинский нефтепровод соединяется с южной веткой нефтепровода «Дружба».

Там образом, можно будет использовать имеющуюся инфраструктуру.

«Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря доступу к морю. Он будет служить региональной, европейской и украинской безопасности поставок», — пояснил он.

Руководство Евросоюза, вводя санкции на закупку российской нефти и нефтепродуктов, сделало исключение для Венгрии и Словакии, так как у этих стран нет альтернативных источников сырья. Однако к концу 2027 года Брюссель намерен остановить и этот маршрут, чтобы полностью покончить с зависимостью от энергоресурсов из России.

Нефтепровод Одесса — Броды не эксплуатируется, и его запуск потребует от MOL значительных инвестиций. Однако помочь в этом республике могут и другие страны, например Сербия, которая тоже могла бы покупать сырье с помощью соединительного трубопровода с Венгрией, который строится.

Проблемой такого маршрута станут регулярные ракетные атаки, которым подвергается город, а также позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который остается главным противником сближения Украины и ЕС.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который включал в себя, в том числе, санкции против 70 танкеров теневого флота России.