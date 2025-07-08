Госдума приняла закон о расширении субучастия в синдицированном кредитовании

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о расширении механизма субучастия в синдицированном кредитовании. Это позволит нарастить финансирование инвестиционных проектов. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в законы "О внесении изменений в федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в федеральный закон "О рынке ценных бумаг".

Документ регулирует субучастие - отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в кредите. Этот механизм позволяет нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда хозяйствующим субъектам стало сложнее привлекать банковское финансирование.

Основные положения

Документом предполагается распространить действие закона о синдицированном кредите на соглашение об участии в риске наряду с соглашением о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия.

Кроме того, принятым законом предусмотрено расширение перечня обстоятельств, при которых в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.

К таким случаям предлагается относить отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов - кредитной организации, применение любой меры по предупреждению банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора; расширение перечня лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам (займам), путем включения в такой перечень специальных финансовых организаций, правовой режим которых является востребованным на рынке синдицированного кредитования.

Изменения в закон о синдицированном кредите позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и таким образом привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документ дополнен положениями, регулирующими переход прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику, а также уточнены условия и порядок такого перехода. Кроме того, закон закрепляет механизм прекращения обязательств перед внешним участником в случае, если требования к должнику были погашены не за счет исполнения обязательств. Отдельное внимание уделено возможности заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками, что повысит прозрачность и согласованность их действий.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), принятие этого закона - важный шаг в развитии финансового рынка и инвестиционного климата в России.