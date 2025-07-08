В Японии рассказали, в каком случае не будет соглашения с США по тарифам

Общее соглашение между Токио и Вашингтоном по тарифам невозможно без договоренности по автомобильной промышленности.

© Газета.Ru

Об этом заявил японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, передает РИА Новости.

«Это важный момент, так как автомобильная промышленность является ключевой отраслью (экономики Японии. — «Газета.Ru»), поэтому, если между Японией и США не будет соглашения по этому вопросу, я полагаю, что не будет соглашения и по всему пакету», — отметил он.

Акадзава подчеркнул, что Токио планирует форсировать переговоры с Вашингтоном по тарифам для достижения соглашения. Кроме того, он провел телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником и заявил о сожалении в связи с принятым американскими властями решении.

При этом Акадзава допустил новый визит в США до 1 августа в случае необходимости.

7 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи. Он объяснил это решение необходимостью положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран. Кроме того, Трамп анонсировал введение пошлин в отношении ряда других стран, в частности, Казахстана, Малайзии, ЮАР, Мьянмы и Лаоса.

7 июля глава Белого дома заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет.