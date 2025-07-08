Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

Рост дефицита (превышение трат над доходами) во многом обусловлен ускоренными расходами госказны. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

К июлю 2025 года, напомнил руководитель ведомства, дефицит федерального бюджета достиг отметки в 1,7 процента российского ВВП. По предварительной оценке Минфина, к этому времени расходы госказны превысили ее доходы на 3,7 триллиона рублей.

«Сейчас более быстрыми темпами тратятся предусмотренные в бюджете деньги», — пояснил Силуанов.

Подобную динамику он счел «хорошей», так как и Минфин, и правительство в целом заинтересованы в том, чтобы «деньги быстрее работали в экономике». Речь идет в том числе о государственных расходах. На фоне высокой ключевой ставки, объяснил министр, «люди хотят быстрее получить финансирование».

«Рост дефицита бюджета связан с тем, что быстрее деньги из бюджета доходят до получателей. Это же хорошо», — резюмировал Силуанов.

Ранее стало известно, что к концу июня дефицит федерального бюджета достиг годового уровня. Подобное обстоятельство Минфин объяснил «опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов». При этом, по данным федерального казначейства, дефицит бюджетов всех уровней в РФ еще к началу весны достиг 3,805 триллиона рублей. В ведомстве тогда не исключили дальнейшего роста дисбаланса поступлений и госрасходов. Несмотря на это, в Минфине продолжают уверять, что резкий рост трат не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса, хотя и признают отставание нефтегазовых доходов от плана.