Путин указал на исторический максимум стоимости золота в мире

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что стоимость золота достигла исторического максимума, а операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

На встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин обратил внимание на исторический максимум стоимости золота на мировом рынке, сообщает ТАСС.

Президент отметил: «Исторический пик [цены на золото]», реагируя на доклад главы Росфинмониторинга о высокой цене этого металла.

Чиханчин указал, что разница между покупкой, продажей и конвертацией золота приносит значительную прибыль. Путин добавил, что заметно увеличилось использование золотых слитков в расчетах, уточнив: «Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза».

Президент также обратил внимание на тенденцию роста непрозрачных операций с золотом, с которыми ведет борьбу Росфинмониторинг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex опустились ниже 3,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с мая.