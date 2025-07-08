В Минтрансе рассказали о важном поручении Путина по российским самолетам

Президент России Владимир Путин поручил значительно увеличить объем авиаперевозок в стране и нарастить долю отечественных самолетов в гражданской авиации.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин, уточнив, что к 2030 году российские авиакомпании должны перевозить не менее 158 миллионов пассажиров в год.

«Президентом была поставлена задача увеличить показатели авиационной подвижности в полтора раза. К 2030 году этот показатель должен составить 158 миллионов пассажиров за год. Доля отечественных лайнеров должна составить не менее 50%», — заявил Потешкин URA.RU. О поручении президента он сообщил на полях международной промышленной выставке «Иннопром».

Потешкин заявил, что российские авиаперевозчики готовы заказывать российские самолеты МС-21. По его словам, компания «Аэрофлот» намерена приобрести свыше 100 воздушных судов к 2030 году.

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По его словам, спрос на самолеты российского производства сейчас особенно высок и в ближайшие пять лет сохранится на устойчивом уровне. Замглавы Минтранса подчеркнул, что растущий интерес наблюдается не только к пассажирским самолетам, но также к локомотивам, беспилотным комплексам и судам различных классов.

В этом году мероприятие проходит с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема форума — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Выставка традиционно собирает представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей ведущих предприятий, инвесторов и экспертов из десятков стран.