Пошлины президента США Дональда Трампа против стран — членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Согласно статье, в случае, если Трамп продолжит повышать тарифы против стран БРИКС, это может негативно сказаться на торговой политике США и их влиянии в мире.

«Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — сказано в публикации.

Согласно материалу The Telegraph, высокие цены на товары из западных стран могут подтолкнуть Россию к ускоренному развитию внутреннего производства и достижению целей в области импортозамещения.

7 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику БРИКС.

Глава США подчеркнул, что в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены десятипроцентные дополнительные пошлины. Трамп уточнил, что исключений не будет.