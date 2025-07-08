Минфин Израиля предложил изменить систему налогового резидентства

2 июля Минфин Израиля опубликовал законопроект, который предлагает заменить текущую систему налогового резидентства, основанную на субъективной оценке «центра жизни», на количественные критерии, завязанные на количество дней, проведённых в стране, пишет РБК.

Сейчас налоговым резидентом считается тот, чьи основные социальные, семейные и экономические интересы находятся в Израиле. Однако это вызывает множество споров. В законопроекте предлагается признание резидентства по количеству дней: например, если человек пробыл в Израиле 75 дней в году и набрал 183 «взвешенных» дня за три года (с разными коэффициентами в зависимости от давности), он будет считаться резидентом.

Также появится чёткое определение нерезидента: если человек провёл в Израиле не более 74 дней в году и накопил не более 110 «взвешенных» дней за каждый из трёхлетних периодов, он не будет признаваться налоговым резидентом. Это даст возможность заранее планировать налоговые обязательства.

Эксперт Евгений Власов из GSL Law & Consulting отмечает, что фактическое количество дней не всегда определяет статус. Даже 50 дней в году могут быть достаточны для признания человека резидентом, если его ключевые интересы находятся в Израиле. И наоборот — можно находиться в стране почти весь год, но остаться нерезидентом, если все связи сосредоточены за рубежом.

По словам израильского адвоката Эли Гервица, изменения могут быть полезны как для новых репатриантов, так и для тех, кто наоборот покидает страну. Израиль предоставляет десятилетние налоговые каникулы для новых репатриантов — в течение которых зарубежные доходы не облагаются налогом. Это может стать стимулом для некоторых граждан стремиться к официальному получению резидентства.

С другой стороны, новая система упростит задачу тем, кто хочет сохранить статус нерезидента, но регулярно навещает Израиль. Например, предприниматели, строящие бизнес за границей, смогут точно рассчитывать, сколько времени они могут провести в Израиле, не рискуя изменить свой налоговый статус, говорит Гервиц.

Марка Ойгмана, главу израильской инвестиционной и консалтинговой компании SmartGen, беспокоит то, что в пограничных ситуациях будет сложно заранее определить налоговую принадлежность. Например, в 2025 году человек может не знать, станет ли он резидентом — пока не завершатся 2026 или 2027 годы. Это усложняет налоговое планирование, отмечает Ойгман.

Также в новом порядке появляется фактор семьи: если один супруг является резидентом, это может автоматически распространиться и на второго — даже при меньшем пребывании в стране. Поэтому супругам придётся согласовывать поездки, чтобы контролировать общий статус.

Законопроект пока находится на этапе подготовки к первому чтению в кнессете, которое планируется на осень. После обсуждений возможны доработки, а окончательное голосование ожидается в следующем году. Эксперты полагают, что проект будет принят, но в видоизменённом виде.

Предполагается, что если документ вступит в силу в 2026 году, то новые правила начнут применяться с налогового периода 2027 года.