Цена нефти Brent упала до 69,26 доллара за баррель

Во вторник, 8 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов нефти марки Brent упала на лондонской бирже ICE Futures, следует из данных торгов.

Так, в 08:12 по московскому времени цена нефти снизилась до 69,26 доллара за баррель, уменьшившись на 0,46%. Для сравнения: днем ранее она дорожала до 69,58 доллара (+1,9%).

В это же время августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX падали до 67,56 доллара за баррель (-0,56%).

Ранее "РГ" рассказала, что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 7 по 13 июля.