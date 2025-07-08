«Деньги совершенно безумные»: почему производство алкоголя упало в России на 16,1%

В первой половине 2025 года выпуск алкогольной продукции сократился в России на 16,1% - до 73,89 млн декалитров, и это более чем серьезный показатель. Причин масса, но выделяется одна – резкий рост акцизных ставок и минимальной розничной стоимости. По словам экспертов, тренд будет только набирать силу. Прежде всего из-за неуклонно растущего разрыва между ценниками и покупательной способностью людей.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), выпуск спиртных напитков крепостью свыше 9% снизился в январе-июне на 9,5%, до 46,82 млн декалитров. Из них водки – на 10,9% (до 31,38 млн декалитров), ликеро-водочных изделий – на 0,5% (до 8,04 млн). Самое выраженное падение – на 91,6% (до 725,4 тысячи декалитров) и на 17% (до 3,45 млн) – продемонстрировали, соответственно, слабоалкогольная продукция типа джин-тоника и коньяк.

Единственной растущей категорией остаются вина – тихие и игристые: объем их производства в первом полугодии увеличился на 12,4% (до 17,6 млн декалитров) и на 18,5% (до 7,2 млн). Что касается ликерных вин, выпуск сократился на 9,6% (до 644,9 тысяч декалитров), в основном из-за повышения акциза на спирт, который используется при изготовлении.

«В самом РАТК ситуацию связывают с индексацией с 1 января на 15% ставок акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) почти на 17% для водки и коньяка, - говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. – Деньги совершенно безумные. Некой поблажкой пользуются только виноделы: производители тихих и игристых вин получают налоговый вычет по акцизам, если использует отечественный виноград. Вместе с тем, производство падает еще и по причине сокращения потребления алкогольных напитков (прежде всего, крепких) молодежью, поколением Z. Эта тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире, причем обусловлена она не только тягой к здоровому образу жизни, но и банальной бедностью, отсутствием денег».

По словам собеседника «МК», поскольку в Налоговом кодексе РФ на ближайшие два года заложено увеличение акцизных ставок, рыночные реалии будут подталкивать потребителей к поиску намного более дешевых альтернатив. В виде, скажем, самогоноварения (путем дистилляции свекольного сахара), изготовления домашнего вина (из винограда) или пива. Например, из килограмма ячменя стоимостью 20 рублей за килограмм можно получить 10 литров пива. Хотя, конечно, всё это потребует времени, навыков и недюжинного терпения.

Главный плюс – копеечные, по сравнению с магазинными, цены. Главный минус – неудобство: одно дело, когда есть домашние заготовки, в противном случае заводские напитки (сходил в магазин за углом – купил – выпил) дают огромную фору доморощенному производству. В то же время, напоминает Павел Шапкин, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли с 1 января на 50 рублей за пол-литра. Это фатально высокое подорожание коснулось, прежде всего, экономсегмента, и оно неминуемо отразится на общем объеме выпуска.

«Правительство РФ утвердило концепцию снижения алкогольного потребления на период до 2030 года, и РАТК поверяет ею всю свою деятельность, - отмечает эксперт по маркетингу крепкого алкоголя, член Гильдии маркетологов Руслан Брагин. – Ведомству нужно принять определенные меры и затем отчитаться.

Однако независимо от этого в стране действительно существует мода на ЗОЖ. Снижение выпуска на 16% за январь-июнь может быть также связано с перепроизводством продукции ликеро-водочных заводов и затовариванием складов перед Новым годом. Иными словами, поскольку товара накопилось много, его надо продать, а склады не резиновые. У каждого предприятия есть свой маркетинговый план, есть договоренности с ресторанами, барами, отелями, торговыми сетями».

Кроме того, продолжает Брагин, на фоне санкций упали объемы экспорта в недружественные страны, а в 2024 году были введены ограничительные меры по ввозу – в виде завышенных пошлин. Если же рассматривать чисто народный, потребительский аспект, многие россияне отказываются от спиртного по причине снижения покупательской способности. В условиях высокой инфляции, люди не могут позволить себе купить то, с чем не было проблем раньше. Выбор делается в пользу жизненно важных продуктов. к которым алкоголь не относится: мяса, картошки, хлеба, молока.

Данные о снижении производства спиртного говорят о начавшемся переходе россиян с северной модели потребления алкоголя - с приоритетом крепкого, на южную модель - с приоритетом вин, пива более слабых напитков, считает сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.