Оценены последствия пошлин Трампа против БРИКС для России

Из-за пошлин, которые президент США Дональд Трамп собирается ввести против БРИКС, рост ВВП России замедлится ниже двух процентов. Последствия тарифной войны оценили опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Глава государства пригрозил ввести 10-процентный тариф для всех государств БРИКС, «поддерживающих антиамериканскую политику» организации. Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в Вашингтоне рассматривают объединение как механизм, который позволит укрепить переговорные позиции стран-членов организации в отношении нового торгового соглашения с США.

Прямой эффект от пошлин Трампа для России будет небольшим, так как торговля Москвы и Вашингтона сейчас и так минимальна из-за санкций, отметил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Вместе с тем любые торговые войны провоцируют снижение глобального спроса и рост неопределенности, что приводит к снижению цен на сырье. Кроме того, из-за торговых войн инвесторы активно продают свои американские активы, доллар слабеет к рублю, что ведет к недополучению российским бюджетом доходов.

В 2025 году российский ВВП замедлит свой рост из-за торговых войн до 1,5–1,7 процента, считают аналитики. В Минэкономразвития прогнозируют рост в 2,5 процента, а по оценке главы Минфина Антона Силуанова, экономика в этом году вырастет только на 1,5–2 процента.

В начале июля Трамп пообещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Он уже объявил о введении пошлин против 14 стран, в этот список вошли Япония и Южная Корея. Кроме того, Вашингтон введет пошлины в размере 40 процентов на всю продукцию, импорт которой осуществляется из Лаоса и Мьянмы, 30 процентов — на импорт из ЮАР. Кроме того, малазийские товары со следующего месяца обложат пошлинами в 25 процентов.