Последствия пошлин Трампа против БРИКС для России оценили

Lenta.ru

Из-за пошлин, которые президент США Дональд Трамп собирается ввести против БРИКС, рост ВВП России замедлится ниже двух процентов. Последствия тарифной войны оценили опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Оценены последствия пошлин Трампа против БРИКС для России
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Глава государства пригрозил ввести 10-процентный тариф для всех государств БРИКС, «поддерживающих антиамериканскую политику» организации. Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в Вашингтоне рассматривают объединение как механизм, который позволит укрепить переговорные позиции стран-членов организации в отношении нового торгового соглашения с США.

Прямой эффект от пошлин Трампа для России будет небольшим, так как торговля Москвы и Вашингтона сейчас и так минимальна из-за санкций, отметил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Вместе с тем любые торговые войны провоцируют снижение глобального спроса и рост неопределенности, что приводит к снижению цен на сырье. Кроме того, из-за торговых войн инвесторы активно продают свои американские активы, доллар слабеет к рублю, что ведет к недополучению российским бюджетом доходов.

В 2025 году российский ВВП замедлит свой рост из-за торговых войн до 1,5–1,7 процента, считают аналитики. В Минэкономразвития прогнозируют рост в 2,5 процента, а по оценке главы Минфина Антона Силуанова, экономика в этом году вырастет только на 1,5–2 процента.

В начале июля Трамп пообещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Он уже объявил о введении пошлин против 14 стран, в этот список вошли Япония и Южная Корея. Кроме того, Вашингтон введет пошлины в размере 40 процентов на всю продукцию, импорт которой осуществляется из Лаоса и Мьянмы, 30 процентов — на импорт из ЮАР. Кроме того, малазийские товары со следующего месяца обложат пошлинами в 25 процентов.