Трамп объявил о тарифах на товары из Японии и Южной Кореи

США вводит 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. Соответствующие объявление опубликовал в социальной сети TRUTH Social президент страны Дональд Трамп.

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Вашингтон вводит единый тариф на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок с 1 августа.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — заявил Трамп.

В начале июля Трамп обещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. По словам главы государства, Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать «в рамках разумного», без возможности вводить пошлины на импортные товары у США якобы не будет шансов на «экономическое выживание»

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз продолжает вести переговоры по торговому соглашению с США «как на высоком политическом, так и на техническом уровне» и попытках избежать высоких торговых тарифов.