Стало известно о новом увеличении добычи нефти ОПЕК+

В сентябре восемь стран ОПЕК+ согласуют еще одно увеличение добычи на 550 тысяч баррелей в сутки, после чего этот процесс будет приостановлен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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До этого группа одобрила увеличение добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе, что больше, чем предыдущие три повышения. Сентябрьский рост добычи позволит довести общее увеличение до 2,17 миллиона баррелей.

С учетом повышения квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей, общий объем дополнительного количества нефти на мировом рынке составит 2,47 миллиона баррелей в сутки, что составляет немногим менее 2,5 процента от мирового спроса.

Таким образом, Саудовская Аравия будет добывать около 10 миллионов баррелей в сутки, а ОАЭ — 3,375 миллиона. При этом в настоящее время у ОПЕК+ по-прежнему действуют сокращения добычи общим объемом 3,66 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,66 миллиона — добровольные сокращения, а два миллиона — обязательства для членов договора.

Ранее стало известно, что к ноябрю Минфин и Минэкономразвития должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний. Эксперты отмечают, что если не ослабить давление и закрывать для сектора возможность инвестировать в добычу, то через несколько лет страна может столкнуться с ее неконтролируемым падением.