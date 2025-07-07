Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею

В первом полугодии рыбные поставки из РФ в Южную Корею сократились на 6% по объему и на 3% по стоимости. С января по июнь на один из ключевых рынков было экспортировано более 120 тыс. тонн рыбопродукции.

По данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, Россия остается ключевым поставщиком с долей 26% от общего импорта морепродуктов Южной Кореи (460 тыс. тонн). За полгода заметно уменьшились поставки из России основной статьи экспорта – мороженого минтая (на 11%), поставки мороженой сельди упали на 39%.

При этом поставки мороженых сардин выросли с 68 тонн до 8,5 тыс. тонн. При снижении объема средняя цена за единицу импорта выросла на 4% (до 3,22 долларов за кг). В результате общая стоимость южнокорейского рыбного импорта из России сократилась меньше, чем объем.

В начале года сообщалось, что Россия обеспечила 99% поставок минтая в Корею, снизив экспорт на 1%. Его годовой объем составил 139 247 тонн. На втором месте по поставкам минтая в Южную Корею оказались США с объемом 1362 тонны, Китай поставил 127 тонн.