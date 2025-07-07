Страны БРИКС в течение десяти лет обсуждают систему трансграничных платежей для торговли и инвестиций, но очередной саммит не обеспечил прорыва в этой области. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

Саммит БРИК проходит в Бразилии 6-7 июля. На него приехали представители 11 стран, как постоянных участниц объединения, так и государств-партнеров. Россия и Китай представлены на саммите главой российского МИДа Сергеем Лавровым и председателем Госсовета КНР Ли Цзяном.

В заявлении, опубликованном в начале встречи 6 июля, лидеры обязались провести дополнительные переговоры о потенциале более тесной торговой интеграции блока, затронув вопрос и трансграничных платежей.

«Мы поручаем нашим министрам финансов и главам центральных банков, по мере необходимости, продолжить обсуждение инициативы БРИКС по трансграничным платежам», - подчеркивается в документе.

Однако прогресс в этой области идет медленно, а динамика мировой торговли меняется так быстро, что угнаться за ней практически невозможно, отмечает издание.

Аналитики агентства считают отсутствие существенного прогресса в создании единой валюты стран БРИК «упущенной возможностью», так как сейчас доллар «находится под постоянным давлением непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа».

«Хотя все члены поддерживают идею трансграничных платежей, впервые упомянутую в заявлении саммита блока 2015 года, технические аспекты интеграции сложны. Системы центральных банков в некоторых странах еще не готовы. Потребуется время, чтобы адаптировать их», - отметили осведомленные источники.

На этом фоне Китай воспользовался проблемами США и начал широкомасштабную кампанию по продвижению глобальной роли юаня, а также изучает возможность запуска первых в стране фьючерсов на внутреннюю валюту, которые могли бы конкурировать с аналогичными инструментами хеджирования на офшорных рынках, таких как Сингапур и Чикаго.

Ранее посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил о том, что в рамках сотрудничества в формате БРИКС Москва и Бразилия начали использовать в расчетах национальные валюты. Россия входит в число десяти важнейших торговых партнеров Бразилии и данный момент доля таких расчетов составляет от 5% до 10%, уточнил он.