Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга взлетели

С 2020-го по 2024 год суммарные расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились втрое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой отчет Счетной палаты (СП).

За отчетный период доля подобных расходов в структуре всех трат госказны выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и достигла 5,8 процента. Все категории расходов федбюджета в номинальном выражении за это время увеличились в 1,8 раза. Такого рода соотношение свидетельствует о заметно усилении долгового бремени.

В ведомстве связали подобную динамику в первую очередь со значительными объемами привлечения внутренних заимствований и ростом процентных ставок. По итогам прошлого года расходы государственной казны на обслуживание долга выросли на 35,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили примерно 2,3 триллиона рублей. При этом подавляющая часть трат пришлась на обслуживание внешнего долга (92,7 процента), остальная (7,3 процента) ушла на погашение внутренних обязательств, заключили в СП.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о заметном увеличении внешнего долга России. По итогам первого квартала 2025 года показатель вырос на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. В результате к началу апреля внешний долг РФ достиг 317,5 миллиарда долларов. В регуляторе связали подобную динамику в том числе с «увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля». Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют дальнейшее усиление долгового бремени. К 2029 году, согласно их оценке, суммарный размер внешних обязательств РФ увеличится с 19,9 до 25,1 процента ВВП.