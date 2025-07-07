Китай резко нарастил запасы золота

Запасы золота в Народном банке Китая увеличились на 70 тысяч тройских унций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Китай активно закупался золотом восьмой месяц подряд, так как цены на этот металл дошли до рекордно высокого уровня. С момента начала этого цикла закупок, который стартовал в ноябре прошлого года, золотые резервы Китая выросли на 1,1 миллиона тройских унций, или на 34,2 тонны.

Отмечается, что в последние годы Народный банк Китая оказался одним из самых активных официальных покупателей золота, поскольку Пекин стремится диверсифицировать свои активы, избегая доллара.

Причинами роста мировых цен на золото в 2025 году агентство называет устойчивый спрос со стороны мировых центральных банков, которые устремились в активы-убежища на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за агрессивных экономических и торговых планов президента США Дональда Трампа. Кроме того, сказываются опасения по поводу бюджетного дефицита США и предполагаемого ослабления доллара.

По данным Гознака, россияне чаще всего предпочитают покупать слитки весом 50-100 граммов. На эту категорию приходится почти 25 процентов всех продаж золота. Cтограммовый слиток золота сегодня стоит около 850 тысяч рублей.