Спрогнозирован уровень ключевой ставки на конец 2025 года

К концу 2025 года при отсутствии новых внешних вызовов и девальвационных скачков ключевая ставка может опуститься до 16–17%, прогнозирует эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

«На сегодняшний день мы наблюдаем самый длительный период высоких ставок в России за историю существования инструмента (с 2013 года). Центробанк добился охлаждения инфляции, но вместе с тем замедлились и темпы роста экономики», — обращает внимание эксперт.

Объемы кредитования юридических лиц и ИП, по данным ЦБ, снижаются который месяц подряд, особенно в реальном секторе. Бизнес, как отмечает аналитик, все чаще откладывает инвестиции из-за дорогих заимствований, а потребительский спрос оказался под давлением.

«Все эти факторы и плюс укрепление рубля позволили регулятору перейти к смягчению. В условиях нормализации инфляции и стабилизации рубля продолжение цикла снижения ставки станет необходимым шагом для поддержки экономической активности», — говорит аналитик.

Учитывая факты снижения инфляции и инфляционных ожиданий, ЦБ может пойти на второй, более уверенный шаг снижения до 200 п. п., считает эксперт.