Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2021-2022 годах западные эксперты постоянно предсказывали, что Россия не выстоит под санкциями, ее экономика будет безвозвратно разрушена.

В 2025 году, на фоне переговорного процесса, призывов к прекращению огня, наступления ВС РФ на ряде направлений, аналитики западных изданий стали снова твердить о том, что Россия не сможет постоянно поддерживать темпы производства вооружений и военной техники, ее экономика рухнет.

«В целом, по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году», — отметил Силуанов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, в свою очередь, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, но ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.

Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС запуска новой инвестплатформы

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что рост ВВП РФ завязан не только на военно-промышленный комплекс. Он добавил, что в последние годы отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия.