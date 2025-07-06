США купили у России металл для зубов

В мае Соединенные Штаты возобновили импорт циркония из России после полуторагодичного перерыва. Согласно опубликованным статистическим сведениям, в прошлом месяце США ввезли из России циркониевую руду и концентраты на сумму свыше одного миллиона долларов.

РИА Новости сообщает, что объем закупок достиг максимального значения с начала 2002 года, поскольку более ранние сведения отсутствуют в открытом доступе. Поставки этого металла из России в США осуществлялись на регулярной основе до июня 2022 года, после чего экспорт был фактически приостановлен, а последние разовые поставки имели место в январе 2023 года.

Кроме Российской Федерации, в мае американская сторона также закупала цирконий у Австралии (на сумму 10 миллионов долларов), Южно-Африканской Республики (891,6 тысячи долларов), Малайзии (120,7 тысячи долларов) и Канады (29,1 тысячи долларов). Цирконий находит широкое применение в различных отраслях промышленности и медицины: в частности, он используется в ядерной энергетике, ракетостроении, производстве керамики и изготовлении зубных коронок.