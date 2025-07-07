Прошлую неделю рубль завершил небольшим ослаблением против доллара. В пятницу внебиржевой курс доллара составил 78,75 ₽, что на 25 копеек выше закрытия предшествующей недели. Официальный курс, рассчитываемый ЦБ, вырос на 37 копеек, до 78,84 ₽.

На этой неделе рубль останется в коридоре 78–80 ₽ за доллар, в котором находится уже шесть недель подряд. Это происходит на фоне снижения американской валюты к евро.

«Если бы сам доллар не упал, то мы бы, вероятно, уже видели курс около 84–85 ₽ за доллар. В целом можно говорить о начале постепенного снижения курса рубля», — рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

По его словам, заметное изменение курса будет осенью, когда ключевая ставка существенно снизится.

«В перспективе ближайшей недели отсутствуют факторы для выхода рубля из текущего диапазона 78–80 ₽ за доллар, однако на более широком горизонте ожидаем умеренного ослабления рубля», — прогнозирует директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

Он указывает на слабый спрос на валюту со стороны импортёров и дополнительные предложения валюты со стороны Банка России, который с 7 июля 2025 года увеличит нетто-продажи юаней до 9,76 миллиарда ₽.

«Наметившийся тренд на незначительное ослабление рубля имеет высокую вероятность сохранения на грядущей неделе. Колебания возможны в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса», — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля — заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что борьба с инфляцией должна быть на одном из первых мест.

Экономист оценил шансы курса доллара вырасти до 100 рублей

«Поводов для дальнейшего укрепления нацвалюты прослеживается немного, поскольку со стороны геополитики нет ободряющих новостей», — считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

На рубль будут давить увеличение объёмов продажи валюты со стороны Минфина, невысокие цены на нефть и вероятное ускорение цикла нормализации денежно-кредитной политики ЦБ.

На заседании 25 июля 2025 года Центробанк с большой вероятностью снизит ключевую ставку на 1–3 процентных пункта с нынешних 20% годовых, полагают аналитики.