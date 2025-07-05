В Германии предложили ввести предельную цену на мороженое

С инициативой выступили представители парламентской фракции «Зелёных». Они обратились к объединению предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания.

Депутаты считают, что стоимость одного шарика мороженого для детей и подростков из малообеспеченных семей в кафе должна составлять не более 50 центов.

В Германии в последние дни установилась жаркая погода. На этой неделе в Берлине воздух прогрелся до 37 градусов. В некоторых кафе цена одного шарика мороженого доходит до 2 евро 90 центов.