Правительство включило бананы в перечень сельхозпродукции России

Правительство дополнило перечень сельскохозяйственной продукции России.

Превратятся в кусок пластика. Почему эксперты советуют уже сейчас заменить карты Visa и Mastercard

В него включены до сих пор экзотические для страны бананы.

О том, что российские аграрии научились выращивать бананы, президент Владимир Путин заявил в феврале на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства оговорился, что обходится это дороговато.