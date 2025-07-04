В Минсельхозе предрекли рост цен на яйца

Ситуация с дешевыми яйцами является временной и, скорее всего, изменится осенью. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, передает «Российская газета».

По ее словам, яйцам «надо поставить памятник», поскольку благодаря ним в России снизилась инфляция и ключевая ставка.

«Но мы же понимаем, что это временная история. Да, сейчас так. Но она же все равно отрастет, и мы предупреждаем всех, что ситуация отрастет, что цена на яйцо пойдет вверх», — добавила Лут.

Она указала, что Минсельхоз ожидает роста цен на яйца осенью.

«И это даст плюс в инфляцию. К этому тоже надо быть готовыми», — предупредила Лут.

При этом глава Минсельхоза выразила надежду, что снижающиеся цены на овощи позволят сбалансировать растущие цены на яйца и «инфляция продолжит снижаться».