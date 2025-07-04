Силуанов: страны БРИКС продолжают работу по трансграничным расчетам

Страны БРИКС продолжают работу по трансграничным расчетам и развитию междепозитарного взаимодействия. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совете управляющих Нового банка развития (создан странами - членами БРИКС).
"Необходим сильный финансовый рынок стран глобального Юга. Важно создавать инфраструктуру с беспрепятственным потоком капитала. Ведем такую работу на пространстве БРИКС. Обсуждаем меры по трансграничным расчетам, развитию междепозитарного взаимодействия, формированию перестраховочной емкости, запуску кредитно-рейтинговой методологии", -сказал он.
Министр также отметил, что здесь роль Нового банка развития важна, как финансового института стран.
"Сегодня нужно быть в тренде новых технологий. Быстрое развитие искусственного интеллекта дает новые возможности, с одной стороны, но и мы видим, это говорит о новых рисках неравенства между странами. Поэтому нам необходимо самым активным образом кооперироваться в области искусственного интеллекта, и Новый банк здесь должен быть лидером в этой области, объединяя усилия наших стран", -сказал он.