В ЦБ назвали долю безналичных платежей в РФ

Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7%. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, пишет ТАСС.

Она отметила, что, несмотря на данный показатель, доля платежей картами в общем объеме платежей продолжает снижаться

«Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года — на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», — отметила она.

В апреле доля безналичных платежей в России составила 86%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что в России создана одна из самых современных в мире платежных систем.

В декабре прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте в национальной платежной системе выросла с 70,3% по состоянию на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года.