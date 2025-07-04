Шоколадной пасте Nutella предрекли подорожание

Паста Nutella подорожает из-за заморозков в Турции. Об этом со ссылкой на данные сельскохозяйственной аналитической компании Expana сообщает Bloomberg.

Оптовые цены в Турции, на долю которой приходится около 65 процентов мирового производства фундука, с апреля выросли примерно на треть (плюс 30 процентов) из-за рекордных заморозков за последние десять лет. По данным Национального совета по фундуку Турции, некоторые фермеры потеряли от 50 до 100 процентов урожая.

Как предрекают в Международном совете по орехам и сухофруктам, объединяющем представителей отрасли, альтернативой для турецкого фундука могут стать поставки из Италии, США и Чили, но этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать выпавшие объемы. Это может стать ударом для итальянской компании Ferrero SpA, которая закупает около четверти урожая в Турции для производства шоколадных конфет Ferrero Rocher и Nutella — фундук составляет 13 процентов от объема лакомства.

Крупнейшая турецкая экспортная группа уже сократила свой прогноз по урожаю на пятую часть — до 609 тысяч тонн. Как отмечают эксперты, до следующего августа и нового урожая в Турции фундука будет взять негде.

В начале года на мировых биржах резко подскочили цены на какао-бобы. Стоимость мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE 31 января достигала 3,882 тысячи фунтов (или 4,939 тысячи долларов) за тонну. В то же время цены на продукт на нью-йоркской бирже NYMEX увеличивались до 4,815 тысячи долларов за тонну. На цены повлияла совокупность факторов, но в основном — погода: для хорошего урожая бобов требуется присутствие стабильных температур, высокой влажности, богатой азотом почвы и защищенности от ветра, чего не было в прошедшем сезоне.