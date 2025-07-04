Рубль по итогам первого полугодия оказался наиболее укрепившейся по отношению к доллару валютой – его стоимость выросла на 44,7%. Специалистов такие новости не радуют – как заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота, сегодняшняя стоимость рубля сильно выходит за рамки комфортных для экономики показателей и грозит обнищанием казны.

По словам эксперта, для бюджета приемлемым является валютный курс не ниже 95 рублей за доллар, а сегодня этот показатель не превышает 78-79 рублей. Такая ситуация не планировалась, но она стала следствием нескольких факторов, в числе которых – падением импорта и в целом торгов с другими странами, на фоне чего спрос на валюту резко упал. Второй фактор – это аномально высокие процентные ставки, на фоне которых рублевые активы стали самыми выгодными.

Третьим фактором Бархота назвал ежемесячные налоговые периоды, вынуждающие экспортеров продавать часть валютной выручки, из-за чего рынок насыщается долларами еще больше, приводя к избыточному предложению валюты. Это даже более важная причина укрепления рубля, чем стоимость нефти, отметил финансист.

В целом у рубля есть два основных пути – хороший и плохой. При первом будут сняты санкции, возобновится внешняя торговля, а доллар вырастет до 100 рублей.

«Это благостный сценарий, но труднодостижимый в текущих условиях. На втором пути, более тернистом, бюджет начнет сильно страдать от сильного рубля», — пояснил финансовый эксперт.

При втором сценарии к концу года дефицит бюджета вырастет минимум до 4,5 трлн рублей, что заставит искусственно снижать курс рубля различными инструментами – например, снижением ключевой ставки, манипуляциями на внебиржевом валютном рынке. Это грозит большими издержками, так как искусственно ослабленный рубль приведет к разгону инфляции, предупредил Бархота.

«То, что мы сейчас видим, — это проявление санкций. Потому что крепкий рубль для российской экономики — это страшное оружие, которое ведет фактически к обнищанию казны и ее исчерпанию», — заключил финансист.

Напомним, накануне сообщалось, что с начала 2025 года стоимость рубля к американской валюте выросла на 44,7%, что является самым сильным укреплением среди всех валют. Также увеличился венгерский форинт (на 17%) и шведская крона (на 16,5%). При этом курс аргентинского песо к доллару уменьшился на 13,5%. Также подешевели лира (на 11,2%) и ливийский динар (на 9,1%).