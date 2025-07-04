США уведомили Китай об отмене ряда ограничений в торговле

США уведомили китайские власти об отмене части ранее введенных ограничительных мер в торговле, заявили в министерстве коммерции КНР.

Как отметили в министерстве коммерции КНР, решения были приняты после торгово-экономических переговоров в Лондоне и подтверждают реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух государств 5 июня, а также консолидацию итогов консультаций в Женеве, передает РИА «Новости».

В настоящее время специалисты обеих стран совместно работают над претворением в жизнь достигнутых в Лондоне договоренностей. Китай рассматривает и одобряет экспортные лицензии на контролируемые товары в соответствии со своими законами и правилами. В минкоммерции КНР добавили: США отменили ряд ограничительных мер в отношении Китая и проинформировали об этом китайскую сторону.

В заявлении также подчеркивается, что Пекин надеется на дальнейшее понимание Вашингтоном взаимовыгодного характера торгово-экономических отношений между странами. Китай выразил надежду, что США продолжат двигаться навстречу Китаю и будут исправлять прежние ошибочные действия, чтобы укрепить диалог и сотрудничество.

Ранее министерство торговли США сообщило одному из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем, немецкой компании Siemens AG, что требования по получению государственных лицензий на ведение бизнеса в Китае больше не действуют.

В конце июня минкоммерции КНР сообщило, что США отменят часть ограничительных торговых мер против Китая по итогам двусторонних переговоров.